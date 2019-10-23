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"Если из Ирана полетят ракеты, обвинят все равно Россию": Политолог "расшифровал" русскую "сенсацию" FT

23 октября 2019, 07:39  •  103 • В мире
Британское издание Financial Times опубликовало "сенсационный" материал о том, как русские хакеры смогли "атаковать весь мир", воплотив в действие свою доктрину maskirovka, для чего сначала "хакнули" суперпрофессиональных хакеров из Ирана. Уже потом под обличьем "невольных жертв" – иранских киберпрофи - российские шпионы и совершали свои кибератаки. "Если из Ирана полетят ракета, обвинят все равно Россию", - констатировал политолог Владимир Корнилов.
Журналисты FT в своем материале ссылаются на совместное заявление, сделанное США и Великобританией, а точнее – Агентством национальной безопасности США (АНБ) и Национальным центром кибербезопасности Британии (NCSC).
Согласно выводам, сделанным специалистами этих организаций, так называемая группа Turla ("Уроборос") провела атаки, используя ряд инструментов и адресов иранского происхождения.
Кибератакам в общей сложности подверглись 35 стран мира. Среди них, конечно, США и Британия, но самое большое число "жертв" оказалось на Ближнем Востоке, пишет FT. Целью кибершпионов было "похищение секретов". И своей цели они смогли добиться, утверждают в NCSC.
Начальник оперативного отдела NCSC Пол Чичестер уверенно заявил, что русские хакеры использовали две иранские программы, которые им удалось заполучить после того, как они смогли взломать хакеров из Ирана.
"Идентификация несущих ответственность за атаку лиц подчас очень сложна, однако вся совокупность улик говорит о том, что за кампанией стоит группа Turla", - считает британец.
По словам Чичестера, расследование этой кибератаки продолжалось несколько месяцев и "спецслужбы смогли раскрыть истинное лицо кибершпионов, несмотря на всю их маскировку.
Скриншот: Twitter/@Kornilov1968

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