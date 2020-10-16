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"Если информация подтвердится…": США приготовились отомстить Турции за испытания С-400
16 октября 2020, 23:40 • 38 • Политика
Турция убедилась в надёжности С-400. Появилось видео испытаний. США уже готовят осуждение и грозят последствиями. Вашингтон ждёт официального подтверждения.
США осудят Турцию за успешные испытания российских ЗРК С-400, как только получат официальное подтверждение. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пригрозив Турции "серьёзными последствиями".
Речь идёт об испытаниях С-400, которые прошли на севере страны, в районе Синопа. Из российского ЗРК были выпущены три ракеты, которые точно поразили три учебных цели, сообщает источник РИА "Новости" в военно-технической сфере.
В США традиционно ответили на это угрозами. В Госдепартаменте заявили, что осудят Турцию, когда получат подтверждение информации об испытаниях. Также Анкаре пригрозили серьёзными последствиями, если С-400 встанут на вооружение Турции.
Напомним, что власти США устроили настоящую истерику, когда стало известно, что Турция покупает у России ЗРК С-400 вместо американских систем Patriot. Вашингтон угрожал Анкаре всевозможными карами, однако Турция всё равно приобрела российское оружие и даже испытала его на американских истребителях, чем ещё сильнее вывела США из себя.
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