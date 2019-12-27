"Если график позволяет": Песков рассказал о том, как Путин отмечает Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает отмечать новогодний праздник скромно, в кругу друзей и родных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент России отмечал Новый год во всех регионах страны, включая Хабаровск. Но если график рабочих поездок позволяет, то глава государства предпочитает отмечать праздники у себя дома.

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - отметил Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, ранее пресс-секретарь сообщил, что 31 декабря глава государства будет работать. Песков сравнил работу президента России с безостановочным циклом доменной печи.