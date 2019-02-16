"Если это рецепт спасения Украины, то звучит он смешно": Эксперт – о том, сможет ли Киев стать "главным поставщиком" газа для Европы

Предвыборная кампания, которая проходит сейчас на Украине, каждый день приносит новые сюрпризы. К примеру, неожиданно стало известно, что "Украина может потеснить Россию, став более перспективным поставщиком газа для Европы". Об этом сообщил народный депутат Рады Сергей Тарута. "Если это рецепт спасения Украины, то звучит он смешно",- сказал в беседе с Царьградом эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Украинский олигарх, депутат Верховной рады, кандидат в президенты Сергей Тарута на днях сделал громкое заявление. По его словам, Украина вполне может заменить Россию по поставкам газа в страны Евросоюза, назвав это "хорошим решением для Европы".

На своей странице в Facebook Тарута сообщил, что "запасы украинского газа считаются самими большими в Европе". При этом никаких цифр, подтверждающих его слова, приведено не было.

"Можем заменить Россию, - уверяет Тарута. - Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением".

Удивляться таким заявлениям не стоит, ведь на Украине сейчас идет полным ходом предвыборная кампания. Тарута, как кандидат, в этом процессе участвует и тоже пытается показать, что у него есть свой вариант "спасения Украины", считает эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

"И если это такой рецепт "спасения", то звучит он просто смешно. Кроме того, он совершенно не уникален. Примерно то же самое несколько лет назад говорил нынешний премьер Владимир Гройсман, рассказывая про свою "программу 2020", согласно которой к 2020 году государственная добыча газа на Украине должна достигнуть 20 миллиардов кубометров год с нынешних 15 миллиардов кубов", - сказал он в беседе с Царьградом.

Однако разработка украинских газовых месторождений – дело слишком затратное, требует огромных финансовых вложений, что сделает газ Украины просто неконкурентоспособным по цене. Именно из-за этого ни украинские власти, ни местные предприниматели, ни западные бизнесмены не заинтересованы в инвестировании в газовую промышленность Украины.

Кроме того, объемы газа, которые Киев мог бы поставлять в Европу, просто смешные. И все разговоры об этом – не желание удивить Европу, а просто попытка решить какие-то местечковые вопросы, считает Митрахович.

"Это не планы о том, как будет развиваться и реформироваться Украина в ближайшие 10-20 лет. Это всего лишь попытка доказать украинской публике, что вот у него "есть рецепт спасения". Только рецепт какой-то неадекватный", - отметил эксперт.

Вот и премьер Украины тоже снова заговорил на тему газодобычи. Только планы его теперь передвинулись на пять лет вперед, мол, это увеличение добычи газа произойдет в 2025 году. При этом никакого заветного роста в этом плане там и не наблюдалось.

Собственного газа на Украине не хватает даже своему потребителю, что бы там ни говорили политики. К тому же тот же Гройсман много раз обещал украинцам не поднимать цену на газ, и потом сам же ее и поднял.