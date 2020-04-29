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"Если это правда…": Чешский премьер не удержался от оговорки, говоря об "отравителе" из Москвы

29 апреля 2020, 15:10  •  109 • В мире
Премьер Чехии Андрей Бабиш пояснил, что необходимости выдворения российского посла из-за публикации о некоем "отравителе" из Москвы нет. При этом, судя по его оговорке, чётких доказательств этого вброса у Чехии нет. "Недопустимо - если это правда, - чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", - заявил он.
Чешский премьер Андрей Бабиш не видит причин выдворять российского посла из страны в связи с публикацией пражского еженедельника Respekt. Ранее издание со ссылкой на источники заявило, будто в столицу республики прибыл некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своём чемодане смертельный яд рицин. В материале говорилось, якобы яд предназначался для муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба.
Всю эту ситуацию пражские журналисты увязали с историями о переименовании площади в честь Бориса Немцова и сносе памятника маршалу Коневу.
В России эту статью назвали уткой, а посольство РФ направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на нашу страну и её дипкорпус.
Бабиш отметил, что всей ситуацией сейчас занимаются чешские дипломаты. При этом, указал он, Чехия не позволит влиять на свои дела другим державам.
Впрочем, после таких слов он не преминул оговориться: все эти наставления - это если история с "отравителем" действительно правда, как это утверждает Respekt.
Кроме того, чешский премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из страны посла России, передаёт РИА Новости.

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