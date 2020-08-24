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"Если это не случайность": Политтехнолог разоблачил неочевидный кейс с болезнью Навального

24 августа 2020, 13:15  •  74 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов считает, что у болезни Алексея Навального есть только два варианта. "Если это не случайность", объясняет эксперт, то речь идёт о неочевидном кейсе против России. Баширов раскрыл главную цель игры: вывести нас из белорусского кейса.
"О Навальном: только два варианта", - высказал свою точку зрения в авторском информационно-аналитическом Telegram-канале "Политджойстик" политтехнолог Марат Баширов.
По мнению эксперта, тут дело либо в банальной случайности, либо в игре против России - вывести нас из белорусского "кейса" через ситуацию с Навальным. Последнее на первый взгляд не очевидно, но с учётом последних событий в республике и желании противников России похоронить "Северный поток - 2" становится вполне вероятным.
"Если это не случайность: суши или программа похудения, то тогда точно - это попытка вывести Россию из игры в белорусском кейсе, умноженная на газовый проект СП-2 ("Северный поток - 2". - Ред.), который кое-кому надо утопить в Балтийском море", - высказал свою точку зрения эксперт.
Баширов обращает внимание на то, что именно с этим и связан выбор страны, куда вывезли Навального - Германия. Берлин, как отмечает политтехнолог, заинтересован в правде, потому что это для него ответ: как себя вести в обоих кейсах.
"И то, что Кремль выдал Навального, говорит о том, что и он заинтересован в правде", - продолжил свою мысль эксперт, указав на то, что отсюда и усиленная охрана Навального силами бундесвера, и комментарии Яки Бизеля из Cinema fоr Peace, который финансируют Ротшильды, и статьи из жёлтой германской газеты Bild. Последние, напомним, пестрели заголовками и тестами, где красной нитью проходила мысль, что блогера якобы отравили по указу Кремля.
Однако, как стало известно Царьграду из информированного источника, президент Владимир Путин даже собирался предложить лечить Навального в кремлёвской больнице или в одном из лучших госпиталей мира - кубинском госпитале в Дохе. Однако после получения письма от супруги Навального Юлии от этой идеи отказались.

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