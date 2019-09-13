"Если есть оружие...": Президент Филиппин разрешил гражданам калечить коррупционеров

По словам Дутерте, каждый, кто ранит коррумпированного чиновника, не будет отправлен в тюрьму, но все-таки подвергнется наказанию - "физически". При этом глава государства не уточнил, какому именно.

"Если у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте", - приводят местные СМИ слова Дутерте. Он предупредил, что в ходе следственного разбирательства в случае смерти чиновника убийца может не получить помилования.

Интересно, что его призыв, судя по заявлению, распространяется не только на Филиппины.