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"Если есть оружие...": Президент Филиппин разрешил гражданам калечить коррупционеров
13 сентября 2019, 15:24 • 70 • В мире
Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с необычным призывом. Он фактически разрешили жителям страны отстреливать коррупционеров, однако предупредил, что насмерть - не стоит, лучше только покалечить.
По словам Дутерте, каждый, кто ранит коррумпированного чиновника, не будет отправлен в тюрьму, но все-таки подвергнется наказанию - "физически". При этом глава государства не уточнил, какому именно.
"Если у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте", - приводят местные СМИ слова Дутерте. Он предупредил, что в ходе следственного разбирательства в случае смерти чиновника убийца может не получить помилования.
Интересно, что его призыв, судя по заявлению, распространяется не только на Филиппины.
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