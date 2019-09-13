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"Если есть оружие...": Президент Филиппин разрешил гражданам калечить коррупционеров

13 сентября 2019, 15:24  •  70 • В мире
Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с необычным призывом. Он фактически разрешили жителям страны отстреливать коррупционеров, однако предупредил, что насмерть - не стоит, лучше только покалечить.
По словам Дутерте, каждый, кто ранит коррумпированного чиновника, не будет отправлен в тюрьму, но все-таки подвергнется наказанию - "физически". При этом глава государства не уточнил, какому именно.
"Если у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте", - приводят местные СМИ слова Дутерте. Он предупредил, что в ходе следственного разбирательства в случае смерти чиновника убийца может не получить помилования.
Интересно, что его призыв, судя по заявлению, распространяется не только на Филиппины.

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