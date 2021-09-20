"Если есть малейшие сомнения - будем отменять": Глава ЦИК Памфилова - о нарушениях на выборах

На шести-семи избирательных участках Петербурга есть основания отменить итоги выборов. "Если есть малейшие сомнения в чистоте результатов - решительно отменяйте выборы по этим участкам. Если вы этого не сделаете и мы будем видеть, что вы поступили не так, как положено, - будем мы отменять", - заявила Памфилова.

В Петербурге есть основания для отмены результатов голосования сразу на нескольких избирательных участках. О том, что стало причиной, рассказала лично глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что, судя по итогам избирательной кампании этого года, стало гораздо меньше нарушений, чем раньше. Всё благодаря тому, что прозрачная система голосования гарантирует: ни одно нарушение не пройдёт незамеченным. И на шести-семи участках Петербурга есть основания отменить итоги выборов.

Если есть малейшие сомнения в чистоте результатов - решительно отменяйте выборы по этим участкам. Если вы этого не сделаете - мы будем видеть, что вы поступили не так, как положено, - будем мы отменять,

- сказала Элла Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что окончательные итоги выборов в Госдуму - 2021 будут подведены в пятницу, 24 сентября.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали ЗА поправки к Конституции?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На прошлой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.