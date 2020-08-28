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"Если дёрнутся за пределами": Лукашенко рассказал, как будут действовать войска РФ в Белоруссии
28 августа 2020, 21:45 • 179 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будут действовать войска РФ в Белоруссии. По его словам, Москва и Минск задействуют совместную группировку в случае внешней агрессии.
По словам Лукашенко, в первых рядах будут идти белорусские военные, а за ними - российские силовики. Задача последних - оказывать поддержку белорусским коллегам.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков, которые могут быть переброшены в Белоруссию для оказания помощи союзнику. Глава государства подчеркнул, что резерв будет использован только в самом крайнем случае: если протестующие начнут жечь машины и захватывать административные здания, как это было несколько лет назад на Украине.
Лукашенко в свою очередь заявил, что за протестами в Белоруссии стоят зарубежные страны, которые финансируют провокаторов и координируют действия протестующих. Он, в частности, указал на Польшу, которая мечтает присоединить Гродненскую область.
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