"Если дёрнутся за пределами": Лукашенко рассказал, как будут действовать войска РФ в Белоруссии

Если там дёрнутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооружённых сил, основой которой является белорусская армия, - отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в первых рядах будут идти белорусские военные, а за ними - российские силовики. Задача последних - оказывать поддержку белорусским коллегам.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков, которые могут быть переброшены в Белоруссию для оказания помощи союзнику. Глава государства подчеркнул, что резерв будет использован только в самом крайнем случае: если протестующие начнут жечь машины и захватывать административные здания, как это было несколько лет назад на Украине.

Лукашенко в свою очередь заявил, что за протестами в Белоруссии стоят зарубежные страны, которые финансируют провокаторов и координируют действия протестующих. Он, в частности, указал на Польшу, которая мечтает присоединить Гродненскую область.