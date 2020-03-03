"Если дети будут плакать, это даже хорошо": Васильева из "Альянса врачей" учит мам давить на власть

В Сети появилось видео, на котором Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей", созданного при поддержке Алексея Навального, подбивает мам с детьми на "штурм" департамента здравоохранения и учит ставить ультиматумы власти. В ролике звучат советы, что и как нужно говорить и делать, чтобы надавить на власти.

"Если дети будут плакать, это даже хорошо, не надо их успокаивать, просто говорите громче", - рекомендует Васильева мамам с колясками.

В видеоролике глава "Альянса врачей" рассказывает, что у коллективного видеообращения должно быть несколько посылов. Один из них - мы тут власть, мы вас выбрали. Другой - сам ультиматум. Если требование не будет выполнено, департамент здравоохранения будут "штурмовать" мамы с колясками.

При этом Васильева подчёркивает, что обязательно надо назвать срок истечения ультиматума. Но он не должен быть слишком длительным, чуть меньше недели. Также Васильева предлагает говорить как можно более эмоционально, чтобы это лучше смотрелось на видео.

Фото: скриншот Telegram-канал "Кремлёвская прачка"