"Если чудище когда-нибудь придёт": Политолог высмеял эстонские манёвры с НАТО

Политолог Армен Гаспарян высмеял эстонские манёвры с НАТО, которые проходят под кодовым названием "Чудище с Севера". Он предупредил, что "если чудище когда-нибудь придёт…"

Речь идёт об учениях добровольцев из Союза обороны Эстонии совместно с иностранным контингентом Североатлантического альянса на северо-востоке страны. Организаторы утверждают, что учения получили такое название по эстонской народной сказке. Отмечается, что проходящие манёвры призваны "повысить уровень боевой подготовки добровольцев северо-восточных дружин организации", а также "увеличить степень их умения взаимодействовать с армейскими подразделениями и скорость реагирования на военную угрозу стране".

Политолог Армен Гаспарян в своём Telegram-канале с юмором и иронией оценил проходящие учения. По его словам, "если чудище когда-нибудь придёт - эти вояки дадут невиданный в мировой истории коллективный залп в рейтузы и совершат забег до канадских Васюков".