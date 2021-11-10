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"Если чудище когда-нибудь придёт": Политолог высмеял эстонские манёвры с НАТО

10 ноября 2021, 12:55  •  89 • Политика
Политолог Армен Гаспарян высмеял эстонские манёвры с НАТО, которые проходят под кодовым названием "Чудище с Севера". Он предупредил, что "если чудище когда-нибудь придёт…"
Речь идёт об учениях добровольцев из Союза обороны Эстонии совместно с иностранным контингентом Североатлантического альянса на северо-востоке страны. Организаторы утверждают, что учения получили такое название по эстонской народной сказке. Отмечается, что проходящие манёвры призваны "повысить уровень боевой подготовки добровольцев северо-восточных дружин организации", а также "увеличить степень их умения взаимодействовать с армейскими подразделениями и скорость реагирования на военную угрозу стране".
Политолог Армен Гаспарян в своём Telegram-канале с юмором и иронией оценил проходящие учения. По его словам, "если чудище когда-нибудь придёт - эти вояки дадут невиданный в мировой истории коллективный залп в рейтузы и совершат забег до канадских Васюков".

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