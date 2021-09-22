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"Если что" уже наступило": Захарова объяснила "красивый" жест с запугиванием НАТО

22 сентября 2021, 12:20  •  149 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила встречу президента ФРГ с главами стран Балтии, где обсуждали "угрозу России".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на встречу президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с главами трёх стран Балтии, приуроченную к столетию установления дипотношений между этими странами.
В честь столетия установления дипотношений Германии (тогда - Веймарской) со странами Балтии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял своих коллег из Литвы, Латвии и Эстонии. Говорили об исторической связи народов, военном сотрудничестве и, конечно, российской угрозе. Сеанс коллективного гипноза,
- отметила Захарова.
Как сообщила дипломат, "официальному Берлину пришлось заверять глав трёх республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения".
Захарова уверена, что балтийские политики снова испугались "мифических русских танков под Каунасом", но "все четверо не в курсе, что их в 2014-м мифическим же образом "перебросили" в Киев, и с этого момента Украина защищает всю Европу от российской угрозы".
"Видимо, знали бы, расслабились, наверное", - отметила Мария Захарова.
Представитель МИД также оценила, что президент ФРГ на встрече "подчёркивал актуальность роли НАТО":
Ведь как иначе объяснить гражданам ФРГ, да и балтийцам, что делают вооружённые подразделения немецкой армии на территории чужого государства? Ранее такая практика звалась экспедиционным корпусом, а теперь - отстаиванием территориальной целостности и защитой демократии.
По словам Захаровой, "смешно это всё читать и слушать", особенно после информации о потерянном Минобороны Латвии беспилотнике.
"Где Германия с НАТО, не пойму, с заявленной солидарностью? "Если что" уже наступило - надо идти искать дрон", - иронизирует представитель МИД.

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