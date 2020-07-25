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"Если бы войска открыли огонь...": В Сирии боевик рассказал о провокациях для авиаударов США

25 июля 2020, 03:05  •  67 • В мире
В Сирии боевик, который сдался правительственным войскам, рассказал о провокациях, которые затевали ради авиаударов США. По информации террориста, боевики специально вынуждали правительственные формирования открыть по ним огонь. В это время их прикрывали два самолёта США. "Если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолёты нанесли бы по ним удар", - подчеркнул террорист.
Хасан Абдул Атра сдался правительственным войскам и заявил о действиях американских военных. Боевик рассказал, как они вместе с США проводили провокации в Сирии.
"Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, чтобы дать американцам повод нанести по ней удар... Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолёта. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолёты нанесли бы по ним удар", - цитирует "РИА Новости".
В результате боевики на пикапах подъезжали близко к позициям сирийской армии и ждали, когда по ним начнут стрелять. Однако три провокации подряд провалились, огонь по ним не открыли.
Он также объяснил, как попал в ряды боевиков. После того, как его завербовали, начались запугивания. Мужчине обещали, что его убьют, если он попытается сдаться правительственным войскам. По словам боевика, бежать из лагерей хотят многие, но "их убеждают в том, что сирийские силовики, граждане России и иранцы будут убивать их". Кроме того, командиры выдают бойцам топлива всего на 10-15 километров, чтобы сделать побег невозможным.

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