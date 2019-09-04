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"Если бы у наших страшил были мозги...": Делягин предсказал сценарий событий в Гонконге

04 сентября 2019, 20:09  •  66 • В мире
Власти Гонконга отозвали спровоцировавший протесты законопроект об экстрадиции. По мнению политолога и экономиста Михаила Делягина, протесты в Гонконге продолжатся. При этом он также сравнил Шанхай и Владивосток, отметив, что эти города могут стать претендентами на роль финансовых центров мира, вместо Гонконга. "Если бы, конечно, у наших страшил были мозги..." - иронично добавил он.
Власти Гонконга подчинились протестующим, отозвав законопроект о выдаче уголовных преступников в Китай. Об этом ранее сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. При этом, как пишет South China Morning Post, данное решение носит скорее формальный, технический характер, поскольку ранее власти Гонконга уже заверяли, что отказались от идеи внесения поправок в закон.
По мнению политолога и экономиста Михаила Делягина, несмотря на решение властей Гонконга, протесты там продолжатся. Он объяснил, что "новые требования появляются по мере удовлетворения старых, потому что они - лишь предлог".
Потому, констатировал эксперт на странице в своем телеграм-канале, по всей видимости, из-за этого Гонконг в будущем потеряет роль финансового центра мира.
"Гонконг больше не будет одним из финансовых центров мира, расчищая место. Китайцы надеются - Шанхай, но позиции Владивостока, как ни поразительно, лучше. Если бы, конечно, у наших страшил были мозги..." - отметил он.
Напомним, что массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону об экстрадиции, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.
После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

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