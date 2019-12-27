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"Если бы они это сделали про Грету Тунберг - их бы сожрали": Малькевич о хамской рекламе с Путиным

27 декабря 2019, 13:39  •  49 • Политика
Бразильское рекламное агентство выпустило рекламу презервативов с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа с подписью "Они не должны были родиться". "А попробовали бы они сделать что-нибудь такое про Грету Тунберг или про каких-то либеральных кумиров. И их бы раздавили, растоптали, сожрали", - отмечает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Бразильское рекламное агентство Platinum Studio выпустило рекламу презервативов с изображением президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В слогане агентства к рекламе значится: "Некоторые люди никогда не должны были родиться". Ситуацию для Царьграда прокомментировал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
По его мнению, в данном случае можно сказать лишь то, что мир летит в тартарары. Потому что никаких моральных и сдерживающих ограничителей у западных рекламщиков и им подобной публики уже не осталось.
"Из-за того что либеральная аудитория, либеральная элита сделала ставку на вот этот бред о том, что это свобода, свобода самовыражения, - это приводит вот к таким перекосам. Ну, запредельно хамским", - сказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.
Он считает, что проблема кроется в том, что каждый хочет себя порекламировать, продавая и пропихивая негатив, оскорбляя целые страны и мировых национальных лидеров. И всё это им сходит с рук.
"При этом в чём двуличность всей этой системы? А попробовали бы они сделать что-нибудь такое про Грету Тунберг или про каких-то либеральных кумиров. И их бы раздавили, растоптало бы общественное мнение, которое управляется всё той же либеральной элитой", - отмечает Александр Малькевич.
Весь мир сейчас живёт в "страшном неолиберальном зазеркалье", где ты не можешь уже сказать правду, которая тебе нравится, в которой ты уверен. Потому что ты должен быть социально одобряемым, объясняет эксперт.
Но на этом фоне, конечно, особый цинизм демонстрируют "граждане России", которые аплодируют подобной гадости, всячески это пытаются продвигать, промоутировать, и на этом словить свой хайп, считает Александр Малькевич. В их среде считается, что чем хуже ты относишься к своей стране, тем лучше. И всё это происходит от безнаказанности, добавляет он.
"Потому что наша государственная машина, с одной стороны, либеральна, а с другой стороны, управляется людьми, которые не готовы почему-то до сих пор дать по рукам тем, кто этого давно заслуживает", - подытожил эксперт.

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