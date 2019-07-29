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"Если бы он только знал": Стишок императора вызвал в Китае ностальгию по Сахалину

29 июля 2019, 01:24  •  58 • В мире
Китайский портал Sohu напомнил о долгой и непростой судьбе острова Сахалин. В публикации говорится, что на ностальгию об острове наталкивает надпись, обнаруженная на стеле с древними иероглифами. Как выяснилось позднее, надпись – это поздравительный стишок императора Цяньлуна на собственный день рождения. По мнению экспертов, это является подтверждением позора императора. "Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России", - сетует автор статьи.
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина. По его словам, остров богат природными ресурсами, там обнаружены месторождения нефти, которые содержат около 7 млрд тонн черного золота, что может принести РФ 500 млрд долларов.
При этом, отмечает автор материала, некогда остров принадлежал Китаю. На это указывает обнаруженная на Сахалине стела с древними иероглифами.
Российские исследователи передали ее китайской стороне для расшифровки, и местные эксперты смогли выяснить, что на стеле размещен поздравительный стишок. На плите было написано поздравление от имени правившего в XVIII веке императора Цяньлуна самому себе, он отмечал 70-летие. "Шестому сыну неба, правителю в пятом поколении, исполнилось семь десятилетий", - говорится в надписи. В поэтической форме он также рассказывал о своих успехах и утверждал, что якобы "никто не сможет с ним сравниться".
По всей видимости, отмечает автор, Цяньлун был весьма доволен своим правлением. Однако, говорится в публикации, его слова можно счесть не достоинством, а позором, ведь Сахалин уже не является территорией Китая.
"Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство", – заметил журналист Sohu.

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