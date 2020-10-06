"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны

По мнению Гурнова, развязавшийся в Нагорном Карабахе военный конфликт - "это не на день, не на неделю, это действительно будет большая война". Одной из причин он назвал развитие Азербайджана. Так, если раньше Армения достаточно легко отвоёвывала несколько районов вокруг Карабаха, то сейчас азербайджанская армия вкупе с экономикой стала более сильной, и противостояние обострилось.

"Именно поэтому это будет носить затяжной характер, если, конечно, не вступятся и не начнут прямые военные действия третьи страны. Ближе всех Турция к этому", - отметил Гурнов в эфире "Царьград. Главное".

Пока же, по его словам, Эрдоган делает достаточно много громких заявлений, но у него нет "янычар", которые пойдут умирать за его идеи.

"Поэтому как идея для выборов тема Карабаха хороша, вносит элемент некого шоу. Но для того чтобы идти воевать... Я не думаю, что сегодня турки готовы идти воевать за Карабах, помогать азербайджанцам. Иран дал понять, что он готов вписаться на стороне Армении. Теперь важно, что скажет Россия? И те и другие, естественно, теребят. У России сложнейшая ситуация. Россия оказалась в страшно тяжёлой ситуации, мне и приходит на ум, что это было, возможно, специально придумано против России - эта ситуация с Карабахом", - предположил политический обозреватель.

С одной стороны, продолжил он, Россия традиционно всегда поддерживала Армению как своего союзника на Кавказе. Но в последнее время с приходом Никола Пашиняна Ереван сделал очень много открыто антирусских шагов.

"Очень много людей Сороса Пашинян назначил себе в команду. Он арестовал несколько пророссийских политиков, бизнесменов, включая Роберта Качаряна, которого считают чуть ли не личным другом Путина, он его арестовал. Дальше, помните, что сделал Пашинян в первую очередь, когда избрался премьером? Он побежал на саммит НАТО, куда его никто не звал, и бегал там, как собачка, хвостиком, за всеми руководителями стран НАТО - вот, смотрите, я тут, я свой, я буржуинский. Это не осталось незамеченным в Москве. В Москве не могут не замечать таких вещей. Точно так же, как в Москве не могут не замечать, что несмотря на явное тяготение и явное союзничество Азербайджана с Турцией, Азербайджан продолжает выполнять свои обязательства по совместному бизнесу, по огромным проектам и вообще вести себя достаточно лояльно по отношению к России", - объяснил сложность ситуации эксперт.

Гурнов подчеркнул, что Нагорный Карабах формально остаётся азербайджанской территорией, хотя там живут армяне, объявившие себя независимой автономией. Но обязательства России по ОДКБ не заставляют Москву вступать в какую-то войну, в которой участвует Армения, вне её территории.

"Вот если будет нападение на Армению, вот тогда настанет время принятия решения для России, хотя я считаю, что Россия упустила время принятия решения. Что делает Америка со своими сателлитами? Она их кормит, и кормит очень сытно, вкусно, хлебом, маслом, и икоркой даже некоторых отдельных трудящихся. Мы думали, это вот психология, а куда они денутся, побесятся, потом вернутся, прибегут, куда им деваться. И вот это, к сожалению, сейчас начинает меняться, но медленно", - отметил эксперт.

На вопрос ведущей, стоит ли этот конфликт того, чтобы 147 тысячам человек, которые проживают в Нагорном Карабахе, на головы сыпались бомбы и их уничтожали в собственных домах, Гурнов отметил, что стоит, и объяснил свою точку зрения.

"Помните старый анекдот, ещё советский, когда два мужика у пивного ларька стоят ссорятся, не могут выбрать пиво, а какой-то ветеран в орденах говорит: "Ребята, что вы так себя ведёте?" Они отвечают: "Дядя, если бы не вы, мы бы сейчас вообще "Баварское" пили". Это к вопросу стоит или не стоит. Люди в Ленинграде, когда была блокада, почти девятьсот дней они продержались, у них не было вопроса, стоит город того, чтобы здесь умереть, или не стоит. Не возникало у этих людей такого. У меня там были родственники. Они были спокойные люди, они не геройствовали, у них просто не было вопросов, стоит ли умереть за этот город. Они готовы были умереть - вот я из этой квартиры никуда не уйду", - напомнил Гурнов.

По его словам, в новом мире с приходом глобализации по сути ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан никому не нужны, их используют как средство давления на Россию.

"Как средство подзуживать - это можно продать. Но это едва ли не последнее, что они могут сегодня. Если раньше Северный Кавказ был в центре всего, то сегодня уже он сдвигается на периферию международных отношений, мировой политики, мировой экономики. Поэтому последнее, что они могут продать, это антироссийскую повестку, как это замечательно сделала Прибалтика, Украина пытается делать, Грузия и так далее. Последнее, что они могут купить, если у них хватит ума, это вернуться к союзничеству с Россией - к близкому тесному, настоящему союзничеству", - заключил политический обозреватель.