"Если бы не ты, мои детки сгорели бы…": Диванным аналитикам напомнили реальные факты о силовиках

После митингов 23 января в поддержку блогера Алексея Навального некоторые пользователи соцсетей отчаянно завопили о "полицейском беспределе", отмечается в программе "Взгляд Царьграда".

Более того, некоторые из них открыто призывали устроить нападения на силовиков. При этом большинство тех, кто кричит о подобном громче всех, почему-то не вспоминает о многочисленных героических подвигах полиции.

А между тем стражи правопорядка, жертвуя своей жизнью, спасают нас. Так, в Иркутской области полицейский спас семью из горящего дома. В огне оказались пенсионерка, её дочь и две маленькие девочки.

Не раздумывая, правоохранитель ринулся им на выручку. Хозяйка дома убеждена: если бы не храбрость молодого человека, им было не миновать гибели: "Мои детки все бы сгорели…"

Сотрудник отдела вневедомственной охраны города Бийска спас из горящего дома двух детей. В постройке был баллон с газом. Если бы не героизм мужчины, эта история могла бы закончиться трагедией.

Этих подвигов критики не видят в упор, зато восхищаются западными полицейскими: мол, смотрите, какие они хорошие - спасают животных. Это, дескать, мило и трогательно.