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"Если бы не ты, мои детки сгорели бы…": Диванным аналитикам напомнили реальные факты о силовиках
29 января 2021, 17:25 • 112 • Политика
Диванным аналитикам напомнили реальные факты о русских силовиках, которых они зачастую не видят в упор из-за желания исключительно критиковать своих. Недавно в Иркутской области полицейский спас семью с двумя детьми из горящего дома: "Если бы не ты, мои детки сгорели бы…"
После митингов 23 января в поддержку блогера Алексея Навального некоторые пользователи соцсетей отчаянно завопили о "полицейском беспределе", отмечается в программе "Взгляд Царьграда".
Более того, некоторые из них открыто призывали устроить нападения на силовиков. При этом большинство тех, кто кричит о подобном громче всех, почему-то не вспоминает о многочисленных героических подвигах полиции.
А между тем стражи правопорядка, жертвуя своей жизнью, спасают нас. Так, в Иркутской области полицейский спас семью из горящего дома. В огне оказались пенсионерка, её дочь и две маленькие девочки.
Не раздумывая, правоохранитель ринулся им на выручку. Хозяйка дома убеждена: если бы не храбрость молодого человека, им было не миновать гибели: "Мои детки все бы сгорели…"
Сотрудник отдела вневедомственной охраны города Бийска спас из горящего дома двух детей. В постройке был баллон с газом. Если бы не героизм мужчины, эта история могла бы закончиться трагедией.
Этих подвигов критики не видят в упор, зато восхищаются западными полицейскими: мол, смотрите, какие они хорошие - спасают животных. Это, дескать, мило и трогательно.
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