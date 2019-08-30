"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили на заявления "гордого" Кикабидзе

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снова открестился от выступлений на корпоративах в Москве и назвал поездки в Россию отсутствием гордости. Его интервью грузинской газете Kviris Palitra вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

"Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", - заявил звезда фильма "Мимино".

Заявление прозвучало на фоне упорных слухов о том, что Кикабидзе тайно ездит выступать на корпоративы в Москве. Утверждается, что за выступление грузинский актер и певец заламывает огромный ценник. Кроме того, в контракте специально прописано, что нельзя снимать на видео и вообще рассказывать о его присутствии на корпоративе.

"Старый маразматик, если бы не Мимино, пас бы баранов в Грузии!" - комментирует в Twitter Виктор #Краснодар @PXd883KoyIOSCTK. "Просто умирающее тело решило напомнить о себе, но тщетно все, после его смерти никто его не будет помнить)" - пишет Александр @lomar2006. "Чувствуется..... старческий маразм прогрессирует... Бедный, старый Мимино..." - добавляет Lana @Zsuuzsaa. "Буба окончательно свихнулся и стал неинтересен", - констатирует Авдотья Астраханцева @Avdotia_Astr.

Напомним, что в том же интервью Кикабидзе признался, что если бы мог - то разрушил бы Россию. При этом русских он якобы любит, говорится в интервью.

Фото: скриншлот Twitter/@PXd883KoyIOSCTK