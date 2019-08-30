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"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили на заявления "гордого" Кикабидзе

30 августа 2019, 00:24  •  112 • Политика
Актер Вахтанг Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости. Всё это на фоне слухов о его выступлениях на закрытых корпоративах в Москве. "Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!" - комментируют в соцсетях.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снова открестился от выступлений на корпоративах в Москве и назвал поездки в Россию отсутствием гордости. Его интервью грузинской газете Kviris Palitra вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
"Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", - заявил звезда фильма "Мимино".
Заявление прозвучало на фоне упорных слухов о том, что Кикабидзе тайно ездит выступать на корпоративы в Москве. Утверждается, что за выступление грузинский актер и певец заламывает огромный ценник. Кроме того, в контракте специально прописано, что нельзя снимать на видео и вообще рассказывать о его присутствии на корпоративе.
"Старый маразматик, если бы не Мимино, пас бы баранов в Грузии!" - комментирует в Twitter Виктор #Краснодар @PXd883KoyIOSCTK.
"Просто умирающее тело решило напомнить о себе, но тщетно все, после его смерти никто его не будет помнить)" - пишет Александр @lomar2006.
"Чувствуется..... старческий маразм прогрессирует... Бедный, старый Мимино..." - добавляет Lana @Zsuuzsaa.
"Буба окончательно свихнулся и стал неинтересен", - констатирует Авдотья Астраханцева @Avdotia_Astr.
Напомним, что в том же интервью Кикабидзе признался, что если бы мог - то разрушил бы Россию. При этом русских он якобы любит, говорится в интервью.
Фото: скриншлот Twitter/@PXd883KoyIOSCTK

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