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"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили на заявления "гордого" Кикабидзе
30 августа 2019, 00:24 • 112 • Политика
Актер Вахтанг Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости. Всё это на фоне слухов о его выступлениях на закрытых корпоративах в Москве. "Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!" - комментируют в соцсетях.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снова открестился от выступлений на корпоративах в Москве и назвал поездки в Россию отсутствием гордости. Его интервью грузинской газете Kviris Palitra вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
Заявление прозвучало на фоне упорных слухов о том, что Кикабидзе тайно ездит выступать на корпоративы в Москве. Утверждается, что за выступление грузинский актер и певец заламывает огромный ценник. Кроме того, в контракте специально прописано, что нельзя снимать на видео и вообще рассказывать о его присутствии на корпоративе.
Напомним, что в том же интервью Кикабидзе признался, что если бы мог - то разрушил бы Россию. При этом русских он якобы любит, говорится в интервью.
Фото: скриншлот Twitter/@PXd883KoyIOSCTK
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