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"Если бы не наши отношения": Нетаньяху рассказал, как Израилю и России удалось избежать войны
27 декабря 2019, 20:09 • 117 • В мире
Если бы не постоянное тесное общение лидеров России и Израиля, между двумя странами уже могла бы разразиться война. "Если бы не наши отношения", - вспоминает Биньямин Нетаньяху слова Владимира Путина.
Об этом израильский премьер рассказал в интервью "Армейскому радио" за день до первичного голосования на выборах председателя партии "Ликуд".
По словам израильского премьер-министра, армии России и Израиля несколько раз были на грани военных действий между собой. Израильские и российские самолёты чудом избегали столкновений в "переполненном небе Сирии".
Как отмечает издание The Times of Israel, в посольстве России в Израиле не стали комментировать заявление Нетаньяху и слова, якобы сказанные ему Владимиром Путиным.
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