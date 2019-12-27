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"Если бы не наши отношения": Нетаньяху рассказал, как Израилю и России удалось избежать войны

27 декабря 2019, 20:09  •  117 • В мире
Если бы не постоянное тесное общение лидеров России и Израиля, между двумя странами уже могла бы разразиться война. "Если бы не наши отношения", - вспоминает Биньямин Нетаньяху слова Владимира Путина.
Об этом израильский премьер рассказал в интервью "Армейскому радио" за день до первичного голосования на выборах председателя партии "Ликуд".
"Путин сказал мне, что если бы не наши отношения, мы уже могли бы оказаться в центре военного столкновения... Этого удалось избежать только потому, что мы встречаемся каждые несколько месяцев", - заявил Нетаньяху.
По словам израильского премьер-министра, армии России и Израиля несколько раз были на грани военных действий между собой. Израильские и российские самолёты чудом избегали столкновений в "переполненном небе Сирии".
Как отмечает издание The Times of Israel, в посольстве России в Израиле не стали комментировать заявление Нетаньяху и слова, якобы сказанные ему Владимиром Путиным.

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