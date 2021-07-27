В МИД Польши заявили, что годами противодействовали созданию газового хаба.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что на протяжении нескольких лет тормозили создание газопровода "Северный поток - 2". С таким признанием в эфире Польского радио выступил замминистра Марчин Пшидач. По его словам, если бы не действия Варшавы, то газовый хаб уже был бы достроен.

"Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён", - заявил он.

При этом, убеждён дипломат, чем больше газопровод будет неактивен, тем луче для европейцев.

"Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза", - цитирует его слова "ИноСМИ".

Заявления подобного характера неоднократно высказывались в Польше. К примеру, президент Анджей Дуда заявил, что сделка Вашингтона и Берлина негативно отразится на безопасности в ЕС.

Впрочем, с такой точкой зрения Германия не согласна. Собственно, в Берлине ранее выступили за то, чтобы проект был доведён до конца, а также призвали к скорейшей эксплуатации трубопровода.

В Москве, в свою очередь, неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока - 2", подчёркивая, что проект является коммерческим и выгоден как России, так и Евросоюзу.

В России подчёркивали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Россия не планирует отказываться от украинского транзита.