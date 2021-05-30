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"Если бы не эта ситуация...": о чём Лукашенко рассказал Путину в Сочи
30 мая 2021, 11:55 • 137 • Политика
В Сочи лидеры России и Белоруссии продолжают переговоры в неформальной обстановке на яхте.
В Сочи продолжаются переговоры президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.
Второй день встречи лидеры провели на яхте в море. В телерепортаже показали, как лидеры переговариваются, стоя у борта белоснежной яхты. Политики что-то обсуждали и смеялись.
- сообщили в близком к администрации Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".
Ранее, как передавал Царьград, в белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.
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