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"Если бы не эта ситуация...": о чём Лукашенко рассказал Путину в Сочи

30 мая 2021, 11:55  •  137 • Политика
В Сочи лидеры России и Белоруссии продолжают переговоры в неформальной обстановке на яхте.
В Сочи продолжаются переговоры президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.
Второй день встречи лидеры провели на яхте в море. В телерепортаже показали, как лидеры переговариваются, стоя у борта белоснежной яхты. Политики что-то обсуждали и смеялись.
Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договорённость об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города,
- сообщили в близком к администрации Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".
Ранее, как передавал Царьград, в белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.
«Если бы не эта ситуация, не было бы ничего»: Путин и Лукашенко на корабле pic.twitter.com/PhdW2pJyS8
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 29, 2021

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