"Если бы не эта ситуация...": о чём Лукашенко рассказал Путину в Сочи

В Сочи лидеры России и Белоруссии продолжают переговоры в неформальной обстановке на яхте.

В Сочи продолжаются переговоры президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина.

Второй день встречи лидеры провели на яхте в море. В телерепортаже показали, как лидеры переговариваются, стоя у борта белоснежной яхты. Политики что-то обсуждали и смеялись.

Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договорённость об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города,

- сообщили в близком к администрации Лукашенко Telegram-канале "Пул Первого".

Ранее, как передавал Царьград, в белорусской авиакомпании "Белавиа" назвали условие организации полётов в Крым.