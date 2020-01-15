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"Если бы не эскалация…": Трюдо, выступив с обвинениями против Ирана, уел Вашингтон

15 января 2020, 12:39  •  52 • В мире
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, вновь комментируя крушение украинского "Боинга", не преминул указать на вину США в этом вопросе. Несмотря на то что его речь относилась к иранским властям, он, по сути, уел и Вашингтон. Трюдо указал, что самолёт не был бы сбит, если бы не произошла эскалация конфликта в ближневосточном регионе.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя ситуацию относительно сбитого близ Тегерана украинского "Боинга", не преминул попенять и США. Он считает, что трагедия произошла из-за напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
По словам Трюдо, подобная атмосфера и спровоцировала катастрофу украинского Boeing, приведшую к 176 жертвам.
Канадский премьер не стал отрицать, что часть вины лежит на Иране. Как ранее отмечал представитель правительства Ирана Али Рабии, трагедия произошла с американской подачи.
"С той ночи, когда американцы трусливо убили генерала Касема Сулеймани и над Ираном нависла тень войны, наше общество было охвачено волнением и находилось под тяжёлым социальным и политическим давлением", - сказал он и напомнил, что в стране намерены модернизировать системы ПВО и предотвратить вероятность повторения такой трагедии вновь.
Трюдо, по сути, выступил с аналогичным комментарием, отмечая, что виной всему случившемуся - эскалация конфликта в ближневосточном регионе.
"Если бы не было напряжённости, если бы не было недавней эскалации в регионе, то все эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо в интервью Global TV.
"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее) напоминает нам о необходимости так напряжённо работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряжённости, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств", - добавил Трюдо, не преминув отметить, что от Ирана в сложившейся ситуации требуется "признание ответственности и какая-то форма компенсации".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и 9 членов экипажа.

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