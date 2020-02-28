|
"Если бы мы не ощетинились": Поклонская забросала Киев неудобными вопросами о Крыме и Украине
28 февраля 2020, 13:39 • 81 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила о событиях в Крыму шестилетней давности, отметив, что "если бы мы не ощетинились тогда - в новостях звучал бы "Севастопольский котёл". А после парламентарий забросала Киев неудобными вопросами о полуострове и Украине.
"Шесть лет назад Википедия пополнилась понятием "вежливые люди", - напомнила у себя в авторском Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская. - В Киеве люди задыхались от гари майданных покрышек, а Крым охраняли "зелёные человечки".
Вспоминая о событиях шестилетней давности, происходивших на полуострове, парламентарий отметила, что ей "не было страшно", поскольку и местные мужчины подались в ополчение и организовали дежурство "на каждом въезде в город", "и "вежливые люди" нас берегли".
Судя по словам Поклонской, тогда для крымчан наступило "время надежд и перемен".
"Если бы мы не ощетинились тогда - в новостях звучали бы "Севастопольский котёл" или "Битва за симферопольский аэропорт", - высказала уверенность депутат.
Она отметила, что в том случае и над их домами, как это происходило и происходит в Донбассе, летали бы мины.
А после депутат задала Киеву сразу несколько явно неудобных для украинских властей вопросов и о Крыме, и о Незалежной. При этом Поклонская не без сарказма заметила, что "если для возвращения мира новой украинской власти нужно продолжать издеваться над крымчанами (я о водной и других блокадах), мы готовы поддержать и относимся с пониманием".
Парламентарий потребовала от Киева перестать притворяться и не забывать, что "мы - один народ".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2020, 10:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
22 февраля 2020, 08:09
|
23 февраля 2020, 19:39
|
21 февраля 2020, 19:09
|
23 февраля 2020, 10:09
|
25 февраля 2020, 01:09