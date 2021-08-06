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"Если бы мне сказали 30 лет назад": Доктор Комаровский о языковом унижении Украины

06 августа 2021, 23:40  •  92 • Политика
Доктор Комаровский заявил, что деятельность языкового омбудсмена унижает Украину. "Если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увёз всю свою семью", - отметил врач.
Само существование должности уполномоченного по защите украинского языка унижает Украину. Такое мнение высказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, комментируя последние события в Незалежной.
Речь идёт о дискриминационном языковом законе, который принят на Украине в мае 2019 года перед самым уходом президента Петра Порошенко. Он предполагает принудительную украинизацию школ, больниц, а также радио и телевидения.
Доктор Комаровский отметил, что если бы ему 30 лет назад сказали, что на Украине появится языковой омбудсмен, то он бы немедленно покинул страну месте со всеми членами своей семьи. По его словам, это не что иное, как бандитизм в XXI веке.
Это низко, это унижает страну в век толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире…
- прокомментировал ситуацию доктор Комаровский в интервью каналу "Украина 24".
Напомним, что пресловутый языковой омбудсмен Украины уже успел проявить себя. Он призвал всех, кому не нравится насильственная украинизация, покинуть Незалежную.

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