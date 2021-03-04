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"Если бы какой-то безумец захотел воплотить...": Новый план Украины провалился на старте

04 марта 2021, 00:35  •  500 • Политика
В Крыму раскритиковали украинский призыв захватить полуостров при помощи военной силы. "Если бы какой-то безумец захотел воплотить в жизнь план Черновол, то это бы означало объявление войны России", - отмечает крымский политолог.
Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к вооруженному захвату Крыма в эфире украинского телеканала "Прямой". Крымский политолог Александр Форманчук в красках описал последствия попытки воплотить данный план в жизнь.
План Черновол по военному захвату Крыма заключается в том, чтобы воспользоваться правильным моментом. Она предлагает провести на полуострове военную операцию, когда в России начнутся "процессы турбулентности".
Если бы какой-то безумец захотел воплотить в жизнь план Черновол, то это бы означало объявление войны России,
- указал эксперт на очевидный изъян в плане Черновол.
Политолог напомнил, что полуостров является полноценным объектом Российской Федерации. И нападение на него – это нападение на Россию. Итог подобной авантюры для Киева легко предсказуем.
У Украины не осталось бы никаких шансов. Страна не обладает такими военными ресурсами, чтобы вернуть себе полуостров,
- отметил Александр Форманчук в беседе с Nation News.
В этой связи эксперт считает, что не стоит относиться к словам Черновол излишне серьёзно. Она далеко не первая, кто делает подобные заявления на Украине. В любом случае, жители Крыма чувствуют себя в полной безопасности, так уверены, что Россия сможет их защитить.

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