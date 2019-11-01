Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суровая речь Кедми об АНТИСЕМИТАХ! Таким Якова Иосифовича не видели ДАВНО!
"Гозман открыл мне глаза": Лидера "Союза правых сил" высмеял...
Загадка Троцкого. Чего хотят его наследники. Е. Спицын. И. Шишкин
Захарова обвинила НАТО в "сотрясании воздуха"
Главная / Политика

"Если бы это зависело только от меня...": Зеленский о решении Дании по "Северному потоку - 2"

01 ноября 2019, 02:54  •  83 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о решении Дании по "Северному потоку - 2". "Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила", - сказал он.
В Киеве отреагировали на решение Дании допустить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. С заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский во время трансляции в Facebook.
Он обвинил Данию в том, что своим решением страна "усиливает Россию и ослабляет Европу". Зеленский добавил, что сам никогда не допустил бы такого. Вместе с тем президент Украины отметил, что предполагал подобный исход событий.
"Я вам скажу откровенно: это (строительство "Северного потока - 2") усиливает Россию и ослабляет Европу", - сказал Зеленский.
Напомним, что после двух лет задержек и проволочек Дания всё-таки дала России разрешение на строительство "Северного потока - 2" через свои территориальные воды. Это произошло в среду 30 октября в Копенгагене. Таким образом был снят последний барьер на пути прокладки российского газопровода в обход Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 02:54
Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине
31 октября 2019, 18:24
Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре
31 октября 2019, 17:09
Пилотируемые космические корабли США создать не успели: Россия выручит дополнительными "Союзами"
31 октября 2019, 20:24
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
01 ноября 2019, 02:54
Захарова обвинила НАТО в "сотрясании воздуха"
31 октября 2019, 13:54
"Это они так выясняют отношения": Политолог назвал скрытую и главную причину закрытия дипмиссий Израиля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 03:54
«Она получала информацию через постель»
30 октября 2019, 21:24
«Признал, что ребёнок не употреблял алкоголь»: представитель семьи «пьяного» мальчика сообщила об ошибке судмедэксперта
26 октября 2019, 02:09
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
30 октября 2019, 18:09
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
31 октября 2019, 16:54
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
28 октября 2019, 20:54
Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.