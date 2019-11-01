|
"Если бы это зависело только от меня...": Зеленский о решении Дании по "Северному потоку - 2"
01 ноября 2019, 02:54 • 83 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о решении Дании по "Северному потоку - 2". "Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила", - сказал он.
В Киеве отреагировали на решение Дании допустить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. С заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский во время трансляции в Facebook.
Он обвинил Данию в том, что своим решением страна "усиливает Россию и ослабляет Европу". Зеленский добавил, что сам никогда не допустил бы такого. Вместе с тем президент Украины отметил, что предполагал подобный исход событий.
Напомним, что после двух лет задержек и проволочек Дания всё-таки дала России разрешение на строительство "Северного потока - 2" через свои территориальные воды. Это произошло в среду 30 октября в Копенгагене. Таким образом был снят последний барьер на пути прокладки российского газопровода в обход Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 октября 2019, 03:54
|
30 октября 2019, 21:24
|
26 октября 2019, 02:09
|
26 октября 2019, 20:09
|
30 октября 2019, 18:09
|
31 октября 2019, 16:54
|
28 октября 2019, 20:54