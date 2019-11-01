"Если бы это зависело только от меня...": Зеленский о решении Дании по "Северному потоку - 2"

В Киеве отреагировали на решение Дании допустить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. С заявлением по этому поводу выступил президент Украины Владимир Зеленский во время трансляции в Facebook.

Он обвинил Данию в том, что своим решением страна "усиливает Россию и ослабляет Европу". Зеленский добавил, что сам никогда не допустил бы такого. Вместе с тем президент Украины отметил, что предполагал подобный исход событий.

"Я вам скажу откровенно: это (строительство "Северного потока - 2") усиливает Россию и ослабляет Европу", - сказал Зеленский.

Напомним, что после двух лет задержек и проволочек Дания всё-таки дала России разрешение на строительство "Северного потока - 2" через свои территориальные воды. Это произошло в среду 30 октября в Копенгагене. Таким образом был снят последний барьер на пути прокладки российского газопровода в обход Украины.