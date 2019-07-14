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"Если бы это случилось в Москве": В Сети отреагировали на масштабный блэкаут в Нью-Йорке

14 июля 2019, 16:54  •  171 • В мире
Пользователи российского сегмента Twitter реагируют на новости о том, что в результате технической аварии в центре Нью-Йорка без электричества остались от 20 до 70 тысяч жителей. "Если бы в Москве это сейчас случилось (раньше не считается), то вою бы было...", - полагает пользователь Kacap z Moskwy.
Ранее телеканал Spectrum News NY1 сообщил, что свет погас на некоторых станциях метро американского города. Без электричества остались районы Верхний Вест-Сайд и Мидтаун. Многие люди застряли в лифтах.
Кроме того, из-за внезапного отключения света была вынуждена отменить свой концерт в Мэдисон-Сквер-Гарден певица Дженнифер Лопес.
Пожар трансформатора, как сообщили позднее, был вызван всплеском напряжения и выбил еще пять электроподстанций. Сейчас электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.

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