"Если бы это случилось в Москве": В Сети отреагировали на масштабный блэкаут в Нью-Йорке

Ранее телеканал Spectrum News NY1 сообщил, что свет погас на некоторых станциях метро американского города. Без электричества остались районы Верхний Вест-Сайд и Мидтаун. Многие люди застряли в лифтах.

Кроме того, из-за внезапного отключения света была вынуждена отменить свой концерт в Мэдисон-Сквер-Гарден певица Дженнифер Лопес.

Пожар трансформатора, как сообщили позднее, был вызван всплеском напряжения и выбил еще пять электроподстанций. Сейчас электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.