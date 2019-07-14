|
"Если бы это случилось в Москве": В Сети отреагировали на масштабный блэкаут в Нью-Йорке
14 июля 2019, 16:54 • 171 • В мире
Пользователи российского сегмента Twitter реагируют на новости о том, что в результате технической аварии в центре Нью-Йорка без электричества остались от 20 до 70 тысяч жителей. "Если бы в Москве это сейчас случилось (раньше не считается), то вою бы было...", - полагает пользователь Kacap z Moskwy.
Ранее телеканал Spectrum News NY1 сообщил, что свет погас на некоторых станциях метро американского города. Без электричества остались районы Верхний Вест-Сайд и Мидтаун. Многие люди застряли в лифтах.
Кроме того, из-за внезапного отключения света была вынуждена отменить свой концерт в Мэдисон-Сквер-Гарден певица Дженнифер Лопес.
Пожар трансформатора, как сообщили позднее, был вызван всплеском напряжения и выбил еще пять электроподстанций. Сейчас электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2019, 11:24
|
11 июля 2019, 23:54
|
09 июля 2019, 03:39
|
11 июля 2019, 17:09
|
12 июля 2019, 22:39
|
12 июля 2019, 06:24
|
11 июля 2019, 23:54