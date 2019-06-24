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"Если бы эти люди верили в Бога, то обратились бы к нему": Делягин о единственном механизме наказания чиновников
24 июня 2019, 19:09 • 21 • Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. "Если бы эти люди верили в Бога, то обратились бы к нему, поэтому кроме президента Путина, других работающих механизмов обратной связи в Российской Федерации не существует", - считает Михаил Делягин.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после прямой линии с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал Царьграду, кого из чиновников также не помешало бы уволить с "волчьим билетом".
Он отмечает, что если чиновник вводит в заблуждение своё начальство, то это как минимум административная ответственность. За это полагается увольнение с "волчьим билетом".
При этом он добавил, что проблема, к сожалению, гораздо шире. Трудно поверить, что губернатор Мурманской области, который на своей должности не первый год, не знал, что происходит на его территории. Чтобы выяснить, как обстоят дела, ему было бы достаточно проехаться даже по не очень отдаленным местам, чтобы всё увидеть, указывает эксперт.
Кроме того, по словам Делягина, надо быть очень наивным человеком, чтобы доверять данным статистики о средней зарплате. В ней зарплата работников больницы объединена с зарплатой главврача, на которую в отдельных случаях уходит до трети бюджета медучреждения, указывает эксперт. В этой связи замгубернатора, скорее всего, просто попала под раздачу, так как начальству нужно было кого-то наказать.
Он с сожалением отметил, что прямая линия с президентом пока остается единственным способом наказать чиновников.
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