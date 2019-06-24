"Если бы эти люди верили в Бога, то обратились бы к нему": Делягин о единственном механизме наказания чиновников

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после прямой линии с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал Царьграду, кого из чиновников также не помешало бы уволить с "волчьим билетом".

Он отмечает, что если чиновник вводит в заблуждение своё начальство, то это как минимум административная ответственность. За это полагается увольнение с "волчьим билетом".

"Я не знаю, попадает ли он под уголовную ответственность, но административная ответственность должна быть абсолютной. Чтобы человек не мог работать никем и никогда. Демонстративно", - сказал Михаил Делягин в интервью Царьграду.

При этом он добавил, что проблема, к сожалению, гораздо шире. Трудно поверить, что губернатор Мурманской области, который на своей должности не первый год, не знал, что происходит на его территории. Чтобы выяснить, как обстоят дела, ему было бы достаточно проехаться даже по не очень отдаленным местам, чтобы всё увидеть, указывает эксперт.

Кроме того, по словам Делягина, надо быть очень наивным человеком, чтобы доверять данным статистики о средней зарплате. В ней зарплата работников больницы объединена с зарплатой главврача, на которую в отдельных случаях уходит до трети бюджета медучреждения, указывает эксперт. В этой связи замгубернатора, скорее всего, просто попала под раздачу, так как начальству нужно было кого-то наказать.

"Нужно было на чьём-то примере показать, что губернатор хороший, только бояре плохие. Вот он и показал. И в этом отношении вина-то его, а не вина заместителя", - подчеркнул Делягин.

Он с сожалением отметил, что прямая линия с президентом пока остается единственным способом наказать чиновников.