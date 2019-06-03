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"Если будут, значит, они будут, а если нет, то нет": Мэр Харькова попытался, но не внёс ясности по позиции переговоров с Россией

03 июня 2019, 22:39  •  66 • Политика
Мэр Харькова попытался объяснить позицию Украины по переговорам с Россией. "Если такие переговоры будут, значит, они будут, а если нет, то нет", — заявил градоначальник.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил Федеральному агентству новостей, что само население Украины хочет вести диалог с Россией. Он полагает, что власти должны прислушаться к желаниям общества.
Кернес не дает оценку необходимости такого диалога.
"Если такие переговоры будут, значит, они будут, а если нет, то нет", — заключил глава Харькова.
Ранее о необходимости провести прямые переговоры с Россией заявил новый президент Украины Владимир Зеленский, он даже предложил провести референдум по этому вопросу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, напомнил, что позиция России "уже есть в Минских договоренностях".

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