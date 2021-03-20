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"Если Байден забудет…": Пушков о начале новой холодной войны
20 марта 2021, 23:35 • 26 • Политика
Пушков заявил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена. "Она начнётся, если Байден забудет о том, что Соединённые Штаты не в силах победить Россию", - предупредил сенатор.
Миру угрожает новая холодная война из-за нового президента США Джо Байдена и его политики конфронтации. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом.
Пушков считает, что катализатором новой холодной войны станет излишняя самонадеянность США и их президента. Если в Белом доме не примут того факта, что не в силах победить Россию, то конфликта не избежать.
- сказал сенатор в эфире телеканала i24news.
Алексей Пушков добавил, что политикам США следует сосредоточиться не на конфронтации, а на путях достижения взаимопонимания. В идеале этого необходимо добиться во всех глобальных сферах. Однако начать можно и с чего-то менее глобального, но не менее важного - например, с вопросов ядерной безопасности, подытожил Пушков.
Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден нарушил все мыслимые и немыслимые правила, публично оскорбив главу России Владимира Путина. Отвечая на вопросы в интервью, данном телеканалу ABC News, он назвал российского лидера "убийцей".
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