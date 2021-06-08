"Если б ждали янки – треть населения умерла": Аргентина встретила "Спутник V" ликованием

Аргентина начала производство русской вакцины от COVID-19. Обычные граждане встретили эту новость про "Спутник V" ликованием. "Если б ждали янки – треть населения умерла", - считают люди.

4 июня был дан старт производству вакцины "Спутник V" в Аргентине. В онлайн-формате президент России Владимир Путин, его аргентинский коллега Альберто Фернандес, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и владелец компании Richmond Марсело Фигейрас символически запустили процесс.

Активный компонент вакцины прибыл в Аргентину 7 июня. В лаборатории Richmond специалисты разморозят состав и разольют его в ампулы. Уже к концу июня планируется выпустить по полмиллиона каждого из двух компонентов "Спутник V".

Издание Página 12 рассказало об этом своим читателям. Аргентинцы встретили новость ликованием.

"Это огромная гордость! Мы снова играем важную роль в науке! Вперёд, Аргентина!" – восторженно написал Beci.

Читатель Nicolasito поделился своим внутрисемейным наблюдением. У его супруги и жениха старшей дочери COVID-положительные тесты. Симптомы обеих дочерей не оставляют сомнений, что они подхватили коронавирус. Отец семейства – единственный, кто остался здоров. Мужчина рассказа, что до этого привился "Спутником V", правда, ему делали только первую инъекцию.

"Я единственный в семье, с кем все в порядке. Совпадение? Ха-ха-ха, я так не думаю. У меня в семье все молодые, и никто не входит в группу риска. Русская вакцина, даже если сделать только первый укол, очень хорошо работает", - считает Nicolasito.

"Браво! Поздравляю всех, кто приложил огромные усилия для вакцинации аргентинцев!" – написал Nautica.

"Несмотря на все экономические и политические нападки, которым подверглась Россия со стороны таких стран как США, члены ЕС и т.д., она смогла сохранить превосходный уровень почти во всех сферах науки (поэтому русских и боятся). Отрицать научную, культурную и политическую мощь России — это как пытаться вычерпать море ложкой", - подметил Ceciquin.

"Отлично! Поздравляю всех, кто работает над тем, чтобы в Аргентине было больше "Спутника V". Бесконечная благодарность России", - оставил комментарий Tintomalbec.

"Если бы мы ждали, пока янки протянут нам руку помощи, как это сделала Россия, половина населения уже бы заразилась, а треть умерла бы. С области инвестиций и многостороннего сотрудничества всегда так было. Сто с лишним лет отставания в ожидании, что богатый парень заинтересуется развитием Латинской Америки, а ему хоть бы что. Добро пожаловать, Россия", - поприветствовал Miguelangel57.