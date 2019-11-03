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"Если б я знал": Страдающий раком телеведущий пожалел, что не обращал внимания на боль

03 ноября 2019, 10:09  •  122 • В мире
Американский журналист и телеведущий, 79-летний Алекс Требек обратился к своим читателям с рассказом о своих симптомах рака. "Если б я знал", - жалеет он, что не обращал на них внимания.
Врачи обнаружили у него злокачественное образование поджелудочной железы в четвертой стадии. По словам Требека, одним из первых признаков развития у него онкологического заболевания стала постоянная боль в животе.
Иногда она начинала "отстреливать" болью в пояснице, рассказал он. "Если б я знал раньше, что постоянная боль в животе, мучившая меня, была симптомом рака поджелудочной железы", - сожалеет журналист.
Телеведущий также рассказал, что у него происходила необъяснимая потеря веса на фоне повышения уровня сахара в крови, а также пожелтение кожи. Сейчас Алекс Требек проходит второй курс химиотерапии.
О своем диагнозе журналист узнал весной 2019 года. По его словам, прогноз медиков не обнадеживает, однако он собирается бороться дальше.

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