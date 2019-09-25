"Если б взгляд убивал – он был бы мертв": 16-летнюю шведку в ООН скривило от "не заметившего" ее Трампа

Напомним, недавно в Нью-Йорке был открыт саммит ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата планеты. Большое внимание оказалось приковано к выступлению 16-летней шведской "экоактивистки" Греты Тунберг (родители девочки не скрывают, что их ребенок болен психическим расстройством). Явно экзальтированная юная девушка произнесла обвиняющую речь, в которой, впрочем, не было никакой конкретики.

При этом на саммите был и Трамп – его появление оказалось сюрпризом для многих. Ведь он ранее неоднократно иронично отзывался о заявлениях ученых по поводу "глобального потепления" и прочих нежелательных изменениях климата, которые якобы отмечаются ими.

По сообщениям прессы, после своего эмоционального выступления Грета Тунберг встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако девушка, видимо, рассчитывала на внимание и другого государственного лидера. На видеозапись (которая затем стала вирусной) попал момент, когда Трамп проходил мимо группы людей, среди которых была и Грета.

Подросток тут же выступила вперед, вероятно, пытаясь привлечь к себе внимание Трампа. Однако тот и бровью не повел – продолжая разговор со своими спутниками, быстрым шагом проследовал мимо. От этого Тунберг скривилась, послав в спину уходящему Трампу неописуемый взгляд. В американском сегменте твиттера от взора "экоактивистки" многие пришли буквально в ужас.

"Что-то ужасное, неправильное в этой девочке", - написал @Piet00065526.

"Если бы взглядом можно было убить .... ей хватило бы одного раза", - содрогнулась комментатор @jstmichele.

Однако некоторые пользователи нашли, что Трампа стоит упрекнуть.

"Мы, американцы, приносим свои извинения Грете Тунберг и остальному миру за поведение нашего 73-летнего малыша!" - принялся взывать к "экоактивистке" @fortismind.

"Говори за себя, потому что я не являюсь частью твоего «мы». Она - ребенок, устраивающий истерику, и хмурый после невнимания. Дети не самые мудрые люди в мире, и ей было бы полезно научиться уважению. Или ты позволяешь своим детям читать тебе лекции?" - осадил его @AnnesLimo.

Фото: Скриншот twitter.com/Reuters

Фото: Скриншот twitter.com/Reuters