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"Если американцев взять за попу...": Запасной план "шахматистов" на случай разоблачения раскрыл Баранец

13 февраля 2020, 12:24  •  139 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом раскрыл "запасной план" американцев на случай, если их обвинят в причастности к распространению коронавируса в Китае. Так, эксперт заметил, что в ЦРУ сидят "неплохие шахматисты", так что если их "возьмут за попу" - ответ уже готов.
В Сети и СМИ обсуждаются разные версии причин появления коронавируса в Китае. Так, некоторые эксперты уверены, что США напрямую причастны к этой истории, но обвинить их в чём-то проблематично.
В частности, в западных СМИ сейчас активно продвигается версия о том, что вирус был упущен из крупнейшей лаборатории вирусологии Китая, которая была построена в 2018 году в Ухане. Несмотря на то, что в здании соблюдаются строжайшие меры безопасности, многие считают, что произошла утечка.
Факт наличия лаборатории во многом, по словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, играет на руку США. Вернее, неспроста вирус стал распространяться именно из Уханя, считает эксперт.
"Здесь тоже был просчёт. Если американцев, извините за выражение, возьмут за попу, у них есть свой ответ - у китайцев там своя лаборатория. Мы, извините, в стороне. Всё просчитано. Неплохие шахматисты сидят в Центральном разведовательном управлении Америки", - заявил Царьграду Виктор Баранец.
В деталях о версиях распространения коронавируса Царьград говорит в собственном фильме-расследовании.

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