"Ещё вчера поставки были": Украинский политолог назвал серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергии

Украинский политолог Михаил Погребинский назвал очень серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергией. По его словам, Украина рискует остаться без света: "Ещё вчера поставки были".

Так он прокомментировал решение Белоруссии прекратить поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября в связи с истечением срока контракта. Погребинский считает, что имеющегося у Украины энергетического угля не хватит, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение.

Ситуация серьёзная, насколько критическая - судить пока трудно. Ещё вчера поставки были. Хотя информация об их прекращении появлялась и раньше. Я считаю, что есть опасность веерных отключений,

- рассказал эксперт порталу "Народные новости".

По его словам, украинская энергетика разделена на государственный и частный сектора. Второй более надёжный, но при этом частники никогда не упустят возможности повысить цены.

Около трети всего частного сектора контролирует олигарх Ренат Ахметов. Он смог предвидеть сложное положение страны и за полгода купил уголь у Южной Америки. Впрочем, не факт, что этого сырья хватит для работы ТЭЦ.