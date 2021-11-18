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"Ещё вчера поставки были": Украинский политолог назвал серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергии

18 ноября 2021, 16:20  •  222 • Политика
Украинский политолог Михаил Погребинский назвал очень серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергией. По его словам, Украина рискует остаться без света: "Ещё вчера поставки были".
Так он прокомментировал решение Белоруссии прекратить поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября в связи с истечением срока контракта. Погребинский считает, что имеющегося у Украины энергетического угля не хватит, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение.
Ситуация серьёзная, насколько критическая - судить пока трудно. Ещё вчера поставки были. Хотя информация об их прекращении появлялась и раньше. Я считаю, что есть опасность веерных отключений,
- рассказал эксперт порталу "Народные новости".
По его словам, украинская энергетика разделена на государственный и частный сектора. Второй более надёжный, но при этом частники никогда не упустят возможности повысить цены.
Около трети всего частного сектора контролирует олигарх Ренат Ахметов. Он смог предвидеть сложное положение страны и за полгода купил уголь у Южной Америки. Впрочем, не факт, что этого сырья хватит для работы ТЭЦ.

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