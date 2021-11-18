|
"Ещё вчера поставки были": Украинский политолог назвал серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергии
18 ноября 2021, 16:20 • 222 • Политика
Украинский политолог Михаил Погребинский назвал очень серьёзной ситуацию с нехваткой электроэнергией. По его словам, Украина рискует остаться без света: "Ещё вчера поставки были".
Так он прокомментировал решение Белоруссии прекратить поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября в связи с истечением срока контракта. Погребинский считает, что имеющегося у Украины энергетического угля не хватит, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение.
- рассказал эксперт порталу "Народные новости".
По его словам, украинская энергетика разделена на государственный и частный сектора. Второй более надёжный, но при этом частники никогда не упустят возможности повысить цены.
Около трети всего частного сектора контролирует олигарх Ренат Ахметов. Он смог предвидеть сложное положение страны и за полгода купил уголь у Южной Америки. Впрочем, не факт, что этого сырья хватит для работы ТЭЦ.
Подпишитесь на нас
222
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2021, 11:25
|
14 ноября 2021, 23:05
|
13 ноября 2021, 16:45
|
16 ноября 2021, 01:55
|
12 ноября 2021, 00:30
|
15 ноября 2021, 02:35
|
15 ноября 2021, 16:00