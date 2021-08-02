"Ещё в сентябре позориться...": Ходорковский попытался унизить учителей, но попал впросак

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский попытался унизить учителей, но вместо этого сам попал впросак. Приписываемые России "ужасы" оказались чужими. "Ещё в сентябре позориться", - предупредил бизнесмен русских учителей.

Бывший глава ЮКОСа выложил в Twitter пост блогера Дианы Светличной, в котором рассказывается о высоком спросе на эмиграцию. Женщина рассказала, как в школе, где учится её сын, учительница, объясняя разницу между эмиграцией и иммиграцией, спросила, кто из присутствующих хотел бы покинуть страну. В итоге руки поднял весь класс, а учительница отругала школьников за непатриотизм со словами: "Думаете, учителям здесь нравится?".

Этим учителям ещё в сентябре позориться… - пишет Ходорковский, комментируя пост.

Журналист Андрей Мальгин, в свою очередь, сделал ремарку, которая свела на нет всю назидательность твита Ходорковского. Он заявил, что действие происходило не в России.

Вот только живёт Диана Светличная в Киргизии, - пишет Мальгин.

Скриншот:Twitter/@mich261213

По словам журналистки Юлии Витязевой, оппозиция (и в России, и на Западе) часто использует "чужие истории" для того, чтобы создавать фейки на нужную тему. Так, например, когда на Кубе проходили массовые акции протеста, в Twitter начали гулять фотографии с набережной, до отказа забитой людьми. Впоследствии выяснилось, что фото было сделано в Египте после отставки президента страны Хосни Мубарака.