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"Ещё в сентябре позориться...": Ходорковский попытался унизить учителей, но попал впросак
02 августа 2021, 00:30 • 130 • Политика
Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский попытался унизить учителей, но вместо этого сам попал впросак. Приписываемые России "ужасы" оказались чужими. "Ещё в сентябре позориться", - предупредил бизнесмен русских учителей.
Бывший глава ЮКОСа выложил в Twitter пост блогера Дианы Светличной, в котором рассказывается о высоком спросе на эмиграцию. Женщина рассказала, как в школе, где учится её сын, учительница, объясняя разницу между эмиграцией и иммиграцией, спросила, кто из присутствующих хотел бы покинуть страну. В итоге руки поднял весь класс, а учительница отругала школьников за непатриотизм со словами: "Думаете, учителям здесь нравится?".
Журналист Андрей Мальгин, в свою очередь, сделал ремарку, которая свела на нет всю назидательность твита Ходорковского. Он заявил, что действие происходило не в России.
Скриншот:Twitter/@mich261213
По словам журналистки Юлии Витязевой, оппозиция (и в России, и на Западе) часто использует "чужие истории" для того, чтобы создавать фейки на нужную тему. Так, например, когда на Кубе проходили массовые акции протеста, в Twitter начали гулять фотографии с набережной, до отказа забитой людьми. Впоследствии выяснилось, что фото было сделано в Египте после отставки президента страны Хосни Мубарака.
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