Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Одна война»: стратеги США определили главного врага
Где разорвало ствол индийского танка T-90
Авакова и Луценко заподозрили в нелегальном бизнесе: "Бенефициаром оказался...
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Главная / Политика

"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с поста канцлера Германии

01 сентября 2019, 01:09  •  46 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики. Она напомнила, что у неё имеется множество почетных докторских степеней.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла, чем будет заниматься после ухода с поста главы правительства. Она заявила, что по завершению политической карьеры планирует заняться наукой.
"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера", - сказала Меркель во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.
Стоит отметить, что до того, как стать канцлером Германии и наводнить страну мигрантами с Ближнего Востока, Меркель работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Там она защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук.
Напомним, что ранее Меркель заявляла, что нынешний канцлерский срок станет для неё последним.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 18:39
"Вся "угроза" - только для их карманов": Пушков разоблачил нападки Киева и Варшавы на "Северный поток - 2"
31 августа 2019, 12:09
"Климкин читал с конца": Пушков дал совет новому главе МИД Украины, собравшемуся решить кризис в Донбассе
01 сентября 2019, 01:09
"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с поста канцлера Германии
31 августа 2019, 16:39
Путин собирается посетить Чечню
31 августа 2019, 21:54
Авакова и Луценко заподозрили в нелегальном бизнесе: "Бенефициаром оказался весь политикум"
31 августа 2019, 18:39
"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США ...
01 сентября 2019, 00:54
«Корректируемые боеприпасы доказали эффективность»: какие новейшие авиабомбы поступят...
01 сентября 2019, 01:09
"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко ...
01 сентября 2019, 00:54
Зеленский намерен встретиться с украинской общиной в Польше
01 сентября 2019, 00:54
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья
25 августа 2019, 19:39
Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.