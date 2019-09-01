|
"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с поста канцлера Германии
01 сентября 2019, 01:09 • 46 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики. Она напомнила, что у неё имеется множество почетных докторских степеней.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла, чем будет заниматься после ухода с поста главы правительства. Она заявила, что по завершению политической карьеры планирует заняться наукой.
Стоит отметить, что до того, как стать канцлером Германии и наводнить страну мигрантами с Ближнего Востока, Меркель работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Там она защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук.
Напомним, что ранее Меркель заявляла, что нынешний канцлерский срок станет для неё последним.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 04:39
|
29 августа 2019, 04:54
|
25 августа 2019, 19:39
|
25 августа 2019, 06:39
|
25 августа 2019, 01:39
|
30 августа 2019, 03:39
|
28 августа 2019, 18:54