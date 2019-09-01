"Ещё услышите обо мне": Меркель решила удариться в науку после ухода с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла, чем будет заниматься после ухода с поста главы правительства. Она заявила, что по завершению политической карьеры планирует заняться наукой.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера", - сказала Меркель во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.

Стоит отметить, что до того, как стать канцлером Германии и наводнить страну мигрантами с Ближнего Востока, Меркель работала в Берлинском институте физической химии Академии наук ГДР. Там она защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук.

Напомним, что ранее Меркель заявляла, что нынешний канцлерский срок станет для неё последним.