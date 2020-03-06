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"Ещё три Шойгу и два Путина": В Сети обнародовали сводку "потерь России" в Сирии

06 марта 2020, 21:35  •  49 • В мире
В Сети строят свои предположения о "потерях России" в Сирии. Отвечая на распространение фейков, интернет-пользователи иронично комментировали "твиттерские сводки". "Не всё говорите, ещё три Шойгу и два Путина", - написал @Alexand83720929.
В Сети иронично обсуждают "твиттерские сводки" о "настоящих потерях России" в Сирии. Отвечая на распространяемые фейки, пользователи предлагают свои версии, показывая всю абсурдность вбросов.
"По последним твиттерским сводкам, Россия потеряла в Сирии 100 "Армат", 2 С-500, 30 боевых роботов, 3 футбольные команды и актёрский состав сериала "Убойная сила", 6-й сезон", - сообщает в Twitter @indeec1937.
"Не всё говорите, ещё три Шойгу и два Путина", - написал @Alexand83720929.
"И пять кавалерийских дивизий под командованием бурятов", - добавил @ETi6acNkL4Yl7ZF.
Фото: Twitter/@Alexandr83720929.
Напомним, 5 марта в Москве прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента РФ Владимира Путина. Основной темой встречи было обострение ситуации в сирийском Идлибе. Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле начались в 14:06 мск. Перед ними Президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию.

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