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"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев

11 января 2021, 08:30  •  170 • Украина

Одно украинское издание написало, а другие дружно подхватили пугающий прогноз о России. "Ещё три года - и Россию ждёт крах", - заявил один из "экспертов". Он, конечно, обосновал свою точку зрения, чем немало порадовал украинцев.

По мнению главы американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова, России как государству остались считаные годы. Ещё какое-то время она будет двигаться по инерции, но к 2024 году перестанет существовать. Так Обухов ответил на вопрос о том, кто возглавит РФ в 2024 году.

"Ещё три года - и Россию ждёт крах", - заявил американский "эксперт".

Мнение было высказано в эфире телеканала "Обозреватель". Страница сайта, где размещён ролик, одна из самых просматриваемых на всём ресурсе. Это свидетельствует о том, что пугающий прогноз порадовал украинцев, хотя далеко не все интересующиеся темой России согласны с мнением русскоговорящего главы какого-то фонда из США.

Например, аналитики из Китая уверены, что распадётся вовсе не Россия, а Украина. Она уже лишилась Крыма и потеряла контроль над Донбассом. Подобное вполне может произойти и с другими территориями Незалежной.

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