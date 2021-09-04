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"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"

04 сентября 2021, 23:35  •  63 • Политика
Блогер Константин Сёмин унизил флаг России рассказами о Гитлере. Официальный представитель МИД Мария Захарова не сдержала эмоций и дала отповедь оппоненту: "Подло".
Сёмин выложил фотографии девяностых годов, на которых бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак и его супруга Людмила Нарусова тепло встречают великого князя Владимира Кирилловича - бывшего главу Российского Императорского дома. Блогер отметил, что в 1941 году великий князь Владимир Кириллович призывал к "крестовому походу вместе с Гитлером против большевизма". Он поинтересовался: "Так чей, говорите, флаг над Кремлём?" А вот о чём журналист предпочёл умолчать, так это о том, что вопреки слухам великий князь не был коллаборационистом, но, напротив, помогал советским пленным в нацистских концлагерях.
Захарова в ответ попросила Сёмина не оскорблять флаг России, которая стала преемницей СССР - страны, разгромившей Гитлера. Она заявила, что сравнивать государственный символ с образом врага, который чуть не уничтожил родное государство, "это подло".
Политолог Сергей Карнаухов отметил, что "свихнувшаяся на протесте" оппозиция рано или поздно всё равно скатывается в оскорбления страны.
С особым, маниакальным влечением они унижают и клевещут на жертвы холокоста и ветеранов Великой Отечественной войны. Как правило, им всё сходит с рук. Но это давно нужно прекращать,
- пишет он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Карнаухов
Публицист Армен Гаспарян со своей стороны отметил, как тактично высказалась Захарова. Он напомнил о существовании уголовной статьи "Надругательство над государственным флагом", которая предполагает возможность лишения свободы на срок до одного года.
Скриншот: Telegram/Гаспарян

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