"Ещё самолётиков купит русских": В Турции заявили об укреплении обороны НАТО российскими С-400

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 "Триумф" до сих пор вызывает на Западе весьма негативную реакцию, несмотря на которую Анкара настояла на сделке, наплевав на ультиматум США.

Но заявления о том, что покупка российских ЗРК якобы ослабит НАТО, всё ещё продолжают звучать. Также появилась информация о том, что на саммите лидеров стран НАТО, которая состоится 3 - 4 декабря в Лондоне, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану снова укажут на невозможность совмещения эксплуатации С-400 со статусом члена Североатлантического альянса.

Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи в беседе с РИА "Новости" категорично заявил об обратном эффекте для Североатлантического альянса, отметив, что "Триумф" укрепит, а не ослабит оборону НАТО.

"Турция должна забрать у России системы ПВО С-400, - подчеркнул собеседник агентства. - Это не снижает, а наоборот, ещё больше укрепляет обороноспособность НАТО".

В то же время он обратил внимание на то, что Анкара приобретает российские ЗРК не для альянса, "а для укрепления собственной системы ПВО".

В Сети тем временем дают прогноз на будущее и не исключают, что Эрдоган ещё приобретёт российские самолёты, а после просто пошлёт НАТО.

"Щас Эдя ещё самолётиков купит русских - и ждём новость о том, что Эдя посылает НАТО", - иронично отметил в Twitter пользователь @palchun.