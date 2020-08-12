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"Ещё революцию будем делать? - Никогда в жизни!": "Мамкины революционеры" покаялись в Минске

12 августа 2020, 23:25  •  44 • Политика
Белорусское ТВ показало задержанных по подозрению в организации беспорядков. Это четверо белорусов и два украинца. "Ещё революцию будем делать?" - "Никогда вообще в жизни!" - обещают "мамкины революционеры".
В Белоруссии продолжают публиковать видео с задержанными за организацию беспорядков в Минске. На этот раз показали группу из шести "мамкиных революционеров", в которую входили четыре белоруса и два украинца.
На кадрах видно, что после задержания пятеро молодых людей и одна девушка сильно подрастеряли революционный запал и теперь больше похожи на нашкодивших школьников. Все опустили глаза в пол и обещают больше не организовывать беспорядки.
"Ещё революцию будем делать?" - спрашивает голос за кадром.
"Никогда вообще в жизни", - истово клянутся "мамкины революционеры".
Напомним, что первую партию задержанных участников беспорядков показали ещё вчера. Те подтвердили, что их подбил на "революцию" польский Telegram-канал NEXTA. Также они рассказали, что в толпе также находились руководители, раздававшие указания погромщикам. За нелепый вид телеведущая Ольга Скабеева нарекла несостоявшихся "шатателей режима" "мамкиными революционерами".
Фото: скриншот Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

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