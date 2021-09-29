"Ещё работать и работать": Военный эксперт об "успехе" США с гиперзвуком

Военный эксперт Кнутов указал на преждевременную радость США от запуска гиперзвуковой ракеты. "Её следует назвать не оружием, а прототипом, над которым ещё работать и работать", - отметил он.

В США похвастали первым с 2013 года успешным испытанием гиперзвуковой ракеты. О том, как это отразится на балансе сил между Вашингтоном и Москвой, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Речь идёт о сообщении Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). Утверждается, что американским военным удалось успешно запустить ракету, которая развила скорость в 5 Махов.

Военный эксперт Юрий Кнутов указал, что последний раз США успешно испытывали гиперзвуковую ракету в 2013 году. С тех пор количество программ по разработке гиперзвукового оружия сократилось с трёх до одной. Именно это и привело к некоторым подвижкам в разработке, потому что на неё бросили все ресурсы, считает специалист.

При этом Юрий Кнутов обратил внимание на поразительную скудность информации об "успехе" Пентагона. Американцы не указали дальность полёта ракеты, была ли поражена цель и так далее. Всё это говорит о том, что американская ракета ещё очень далека от совершенства, уверен специалист.

Её следует назвать не оружием, а прототипом, над которым ещё работать и работать. Не один и не два года,

- сказал Юрий Кнутов в беседе с Nation News.