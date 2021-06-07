"Ещё ого-го": Байдена отправили в показательный заезд в день рождения

Президент США Джо Байден в свой день рождения устроил показательный заезд на велосипеде. Как отметила в своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева, видимо, пиарщики хотели показать, то американский лидер "ещё ого-го".

В свой день рождения президент США Джо Байден проехал на велосипеде перед камерами, радостно махая журналистам.

Те в ответ, поздравляли его с праздником, некоторые интересовались - нравится ли Байдену кататься. На что он отвечал утвердительно.

В своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева прокомментировала ролик:

"Пиарщики Байдена пытаются убедить американцев, что он ещё ого-го! На этот раз деда посадили на велосипед".