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"Ещё ого-го": Байдена отправили в показательный заезд в день рождения

07 июня 2021, 17:55  •  123 • Политика
Президент США Джо Байден в свой день рождения устроил показательный заезд на велосипеде. Как отметила в своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева, видимо, пиарщики хотели показать, то американский лидер "ещё ого-го".
В свой день рождения президент США Джо Байден проехал на велосипеде перед камерами, радостно махая журналистам.
Те в ответ, поздравляли его с праздником, некоторые интересовались - нравится ли Байдену кататься. На что он отвечал утвердительно.
В своём Telegram-канале журналист Ольга Скабеева прокомментировала ролик:
"Пиарщики Байдена пытаются убедить американцев, что он ещё ого-го! На этот раз деда посадили на велосипед".

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