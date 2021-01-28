"Ещё одна потеря в наших рядах!": Стало известно о гибели спецназовца ГРУ в Сирии

В Сирии погиб российский военнослужащий специального назначения ГРУ Михаил Клименцов. Информация об этом появилась в группе "БОЕВОЕ БРАТСТВО Орловская область" в социальной сети "ВКонтакте".

Сообщается, что прапорщик отряда специального назначения ГРУ погиб при выполнении служебного долга 14 января в Сирии. Других подробностей его смерти не сообщается. Отмечается лишь, что он был уроженцем Орловской области.

Ещё одна потеря в наших рядах! Погиб наш земляк при выполнении специальных задач в САР! Вечная память!

- гласит сообщение.

Также сообщается, что Михаил Клименцов был воспитанником отделения бокса школы олимпийского резерва №2 города Мценска и Орловской областной федерации бокса. Он был кандидатом в мастера спорта.

Официального подтверждения о смерти Михаила Клименцова от Министерства обороны России пока не было.

Фото: скриншот vk.com/wall-191025091_241