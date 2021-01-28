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"Ещё одна потеря в наших рядах!": Стало известно о гибели спецназовца ГРУ в Сирии
28 января 2021, 20:20 • 213 • Политика
В Сети появилась информация о гибели военнослужащего одного из подразделений спецназа ГРУ в Сирии. "Ещё одна потеря в наших рядах! Погиб наш земляк при выполнении специальных задач в САР! Вечная память!" - гласит сообщение в группе "БОЕВОЕ БРАТСТВО Орловская область".
В Сирии погиб российский военнослужащий специального назначения ГРУ Михаил Клименцов. Информация об этом появилась в группе "БОЕВОЕ БРАТСТВО Орловская область" в социальной сети "ВКонтакте".
Сообщается, что прапорщик отряда специального назначения ГРУ погиб при выполнении служебного долга 14 января в Сирии. Других подробностей его смерти не сообщается. Отмечается лишь, что он был уроженцем Орловской области.
- гласит сообщение.
Также сообщается, что Михаил Клименцов был воспитанником отделения бокса школы олимпийского резерва №2 города Мценска и Орловской областной федерации бокса. Он был кандидатом в мастера спорта.
Официального подтверждения о смерти Михаила Клименцова от Министерства обороны России пока не было.
Фото: скриншот vk.com/wall-191025091_241
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