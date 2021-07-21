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"Ещё одна подделка": Иностранные "эксперты" оценили новый русский истребитель

21 июля 2021, 01:35  •  122 • В мире
На авиасалоне МАКС-2021 представлена версия-прототип тактического истребителя Checkmate. В соцсетях иностранные диванные "эксперты" оценили новый русский военный самолёт. "Ещё одна подделка", - уверены они.
Самолёт разработан компанией "Сухой". Глава "Ростеха" Сергей Чемезов объяснил, что название Checkmate истребитель получил из-за своей философии. Checkmate переводится с английского как "шах" и "мат". Это лёгкая "конница", которая способна предрешить исход партии. Самолёт лёгкий, манёвренный, способный совершать неожиданные ходы.
О новинке русских написал пользователь Twitter ASB Military. Его подписчики тут же оценили и новость о презентации, и вид истребителя на изображении.
"Похоже, русские посмотрели на F-22 и F-35, а затем смешали их. Теперь, если Checkmate действительно сможет летать стабильно, он уже лучше, чем F-35. Но только по внешнему виду это ещё одна подделка западных технологий", - уверен WISCOvid.
"Не могу дождаться, чтобы увидеть китайский клон этого истребителя", - написал BoyScout HeavyArtillery.
В комментариях к твиту пользователя The Aviationist подписчики тоже молчать не стали.
"Выглядит актуально. Интересно, смогут ли они производиться…" - поделился сомнениями Danny Archer.
"Его крылья слишком малы для этого самолёта", - поделился "экспертным" мнением, основанным на изображении прототипа, Juan.
"Название - это намёк", - подметил P.K.s PowerfromSpace.
"Россия есть Россия. Они не смогли спроектировать и построить истребитель четвёртого поколения. Теперь доказывают свою неумелость и неспособность к дизайну пятого поколения", - считает Txb1Aviatior.
"Думаю, вы никогда не слышали о Су-27, Су-33 или Су-57", - быстро вернул к реальности предыдущего комментатора Omnom.

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