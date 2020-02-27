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"Ещё о турецком коварстве": Поддубный показал уничтоженный "в спину" сирийский танк

27 февраля 2020, 18:09  •  119 • В мире
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале рассказал о турецком коварстве и показал уничтоженный "в спину" сирийский танк.
Как рассказал журналист, атаковали сирийскую армию с турецкого опорного пункта, который, по сути, окружён военными Сирии, но пользуется неприкосновенностью.
"Этот танк был уничтожен турецкими военными, но атаковали не со стороны боевиков", - отметил Поддубный.
По его словам, на турецком посту, откуда наносился удар, находится всего около 100 военных. При этом к туркам даже пропускают колонны со снабжением.
"Боевики сейчас контратакуют и идут, кстати, в этом направлении. Судя по всему, хотят соединиться с личным составом, который находится на этом опорном пункте ВС Турции", - добавил журналист.
Он отметил, что турки, конечно, пришли в Идлиб не мороженое раздавать, но их действия коварны.
Ранее сообщалось, что турки вместе с вооружённой протурецкой оппозицией предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе. По информации телеканала Al Arabia, между атакующими и правительственными войсками "шли ожесточённые столкновения".

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