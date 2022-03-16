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"Ещё нужно время": Зеленский обозначил позицию по переговорам с Россией

16 марта 2022, 09:40  •  86 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил позицию Украины на переговорах с Россией. По его словам, "ещё нужно время".
Во время очередного видеообращения Зеленский заявил о том, что "позиции делегаций" Украины и России на переговорах "звучат реалистичнее". Он отметил, что представителям Киева в том числе "нужно работать на своём месте" в этом вопросе.
"Это важно, тяжело, но важно", - сказал Зеленский.
При этом он дал понять, что Украина не намерена торопиться, чтобы скорее разрешить кризис.
"Нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", - сказал он.

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