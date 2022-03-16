"Ещё нужно время": Зеленский обозначил позицию по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил позицию Украины на переговорах с Россией. По его словам, "ещё нужно время".

Во время очередного видеообращения Зеленский заявил о том, что "позиции делегаций" Украины и России на переговорах "звучат реалистичнее". Он отметил, что представителям Киева в том числе "нужно работать на своём месте" в этом вопросе.

"Это важно, тяжело, но важно", - сказал Зеленский.

При этом он дал понять, что Украина не намерена торопиться, чтобы скорее разрешить кризис.

"Нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", - сказал он.