|
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русский парад в честь 23 Февраля
26 февраля 2020, 03:09 • 81 • В мире
В одном из городов Германии русская диаспора провела 23 февраля парад в честь Дня защитника Отечества. "Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу", - комментируют в Рунете.
Русская диаспора Германии провела 23 февраля в немецком городе Бремене парад в честь Дня защитника Отечества. Видеозапись весьма необычного мероприятия опубликована в соцсетях.
На кадрах с парада видно огромную платформу в виде храма Василия Блаженного, которую тянет за собой трактор. Над ним развеваются два российских флага. Из звуковых колонок звучит песня группы ABBA "Moscow" на немецком языке.
Напомним, что в Уфе на 23 Февраля провели мини-парад для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Высокопоставленные лица, курсанты, юнармейцы, воспитанники кадетских классов, лицеев и другие жители города собрались вместе, чтобы поздравить ветерана с Днём защитника Отечества.
Фото: скриншот Twitter/@Krasnova1789
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2020, 08:39
|
23 февраля 2020, 06:54
|
23 февраля 2020, 19:39
|
19 февраля 2020, 18:24
|
22 февраля 2020, 08:09
|
20 февраля 2020, 17:09
|
20 февраля 2020, 20:24