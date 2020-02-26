"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русский парад в честь 23 Февраля

Русская диаспора Германии провела 23 февраля в немецком городе Бремене парад в честь Дня защитника Отечества. Видеозапись весьма необычного мероприятия опубликована в соцсетях.

На кадрах с парада видно огромную платформу в виде храма Василия Блаженного, которую тянет за собой трактор. Над ним развеваются два российских флага. Из звуковых колонок звучит песня группы ABBA "Moscow" на немецком языке.

Обыкновенный парад российской диаспоры в Бремене (Германия) в честь 23 Февраля, - комментирует в Twitter @Krasnova1789. Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу, - смеётся Telegram-канал "Пока вы спали".

Напомним, что в Уфе на 23 Февраля провели мини-парад для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Высокопоставленные лица, курсанты, юнармейцы, воспитанники кадетских классов, лицеев и другие жители города собрались вместе, чтобы поздравить ветерана с Днём защитника Отечества.

Фото: скриншот Twitter/@Krasnova1789